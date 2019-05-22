Kagawa kararsızlığı
Teknik direktör Şenol Güneş'in bonservisinin alınmasına gerek görmediği, Başkan Fikret Orman'ın da, "Bin forma satması önemli değil" dediği Kagawa konusu, Beşiktaş'ın gündeminde düşmüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bonservisinin alınmasına gerek görmediği, Başkan Fikret Orman'ın da, "Bin forma satması önemli değil" dediği Kagawa konusu, Beşiktaş'ın gündeminde düşmüyor. Japon futbolcuyla ilgili son kararın ise yeni teknik direktörün netleşmesinden sonra verilmesi bekleniyor.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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