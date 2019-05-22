Kagawa kararsızlığı – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kagawa kararsızlığı

Kagawa kararsızlığı

'in bonservisinin alınmasına gerek görmediği, Başkan 'ın da, "Bin forma satması önemli değil" dediği Kagawa konusu, 'ın gündeminde düşmüyor.

'in bonservisinin alınmasına gerek görmediği, Başkan 'ın da, "Bin forma satması önemli değil" dediği Kagawa konusu, 'ın gündeminde düşmüyor. Japon futbolcuyla ilgili son kararın ise yeni teknik direktörün netleşmesinden sonra verilmesi bekleniyor.

  1. 22.5.2019
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