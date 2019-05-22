Kagawa kararsızlığı

Teknik direktör Şenol Güneş'in bonservisinin alınmasına gerek görmediği, Başkan Fikret Orman'ın da, "Bin forma satması önemli değil" dediği Kagawa konusu, Beşiktaş'ın gündeminde düşmüyor. Japon futbolcuyla ilgili son kararın ise yeni teknik direktörün netleşmesinden sonra verilmesi bekleniyor.