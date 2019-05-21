Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı bir adım önde
21 Mayıs 2019, Salı
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'ın adayları arasında bir adım önde

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı bir adım önde

’ın yerli adayları arasında ilk sıraya yükseldi. Yöneticilerin bir bölümü ise ’da ısrarcı.

yönetimi, maçından sonra görevini bırakacak olan 'in yerine gelecek teknik direktörü belirlemeye çalışıyor. Orman yönetiminin büyük çoğunluğu yerli hocadan yana, ancak yabancı hoca isteyen yöneticiler de var. Şu ana kadar ismi geçen teknik adamlar içinde en önemli yerli adaylar ve olurken, diğer ön plana çıkan isim ise oldu. Yönetim; yapacağı toplantının ardından son kararı vererek tek bir isim üzerine yoğunlaşacak. G.Saray maçını kaybederek şampiyonluktan olan 'in hocası Abdullah Avcı isminin diğer isimlerin önünde olduğu öğrenildi. Bazı yönetim kurulu üyeleri ise, son dönemin çıkış yapan isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek isterken son kararı başkan 'ın vereceği ve sezon biter bitmez harekete geçeceği ifade edildi. Bu arada yeri adaylar arasında , ve 'in isimleri de siyah-beyazlıların listesine yer alıyor.

LUCESCU: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMADIM

Beşiktaş'ın adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu ve siyah-beyazlıların başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lucescu, 'de olmasının nedeninin G.Saray-Başakşehir maçını izlemek olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş ile teknik direktörlük için anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve G.Saray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu."

  1. 21.5.2019
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