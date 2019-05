Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı bir adım önde

Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa maçından sonra görevini bırakacak olan Şenol Güneş'in yerine gelecek teknik direktörü belirlemeye çalışıyor. Orman yönetiminin büyük çoğunluğu yerli hocadan yana, ancak yabancı hoca isteyen yöneticiler de var. Şu ana kadar ismi geçen teknik adamlar içinde en önemli yerli adaylar Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın olurken, diğer ön plana çıkan isim ise Tayfun Korkut oldu. Yönetim; yapacağı toplantının ardından son kararı vererek tek bir isim üzerine yoğunlaşacak. G.Saray maçını kaybederek şampiyonluktan olan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı isminin diğer isimlerin önünde olduğu öğrenildi. Bazı yönetim kurulu üyeleri ise, son dönemin çıkış yapan isimlerinden biri olan Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek isterken son kararı başkan Fikret Orman'ın vereceği ve sezon biter bitmez harekete geçeceği ifade edildi. Bu arada yeri adaylar arasında Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Mehmet Özdilek'in isimleri de siyah-beyazlıların listesine yer alıyor.



LUCESCU: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMADIM



Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu ve siyah-beyazlıların başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lucescu, Türkiye'de olmasının nedeninin G.Saray-Başakşehir maçını izlemek olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş ile teknik direktörlük için anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve G.Saray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu."