Müldür’e izin çıkmadı
Beşiktaş’ın sağ bek adaylarından 20 yaşındaki Mert Müldür’e kulübü Rapid Wien “1 yıl daha bizimle” diyerek izin vermedi.
Mircea ?Lucescu'nun A Mili Takım'a davet ettiği gençlerden biri olan ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan gurbetçi oyuncu Mert Müldür için Rapid Wien'den transfer açıklaması geldi. Rapid Wien Sportif Direktörü Fredy Bickel, Beşiktaş haberlerinin üzerine oyuncuyu takımda tutacaklarını kaydederek "1 yıl daha kalacak, biz böyle konuştuk. Mert'i satmayı düşünmüyorum" dedi. Bu sezon Rapid Wien'de 36 maçta 2503 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora da katkıda bulundu.
- 17.5.2019
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
Müldür’e izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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