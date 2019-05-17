Müldür’e izin çıkmadı

Mircea ?Lucescu'nun A Mili Takım'a davet ettiği gençlerden biri olan ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan gurbetçi oyuncu Mert Müldür için Rapid Wien'den transfer açıklaması geldi. Rapid Wien Sportif Direktörü Fredy Bickel, Beşiktaş haberlerinin üzerine oyuncuyu takımda tutacaklarını kaydederek "1 yıl daha kalacak, biz böyle konuştuk. Mert'i satmayı düşünmüyorum" dedi. Bu sezon Rapid Wien'de 36 maçta 2503 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora da katkıda bulundu.