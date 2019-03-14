Lucescu’lar Beşiktaş’ta! – Fotomaç – 14 Mart 2019
14 Mart 2019, Perşembe
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Lucescu’lar ’ta!

Lucescu’lar Beşiktaş’ta!

Rumen basını ve oğlu Razvan’ın, ’la senelik 2’şer milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşma yaptığını yazdı.

'in A Millli Takım'ın başına geçtiğinin açıklanmasının ardından 'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla beklenirken, konuyla ilgili olarak bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Rumen basını, ve oğlu Razvan'ın gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlılarda göreve başlayacağını duyurdu. Romanya'da haftalık yayınlanan Fanatik dergisinin haberine göre Lucescu'nun sportif direktör, oğlu Razvan'ın teknik direktör olarak çalışacağı ve Beşiktaş'ın iki isimle yıllık 2 milyon euro'dan ikişer yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemesinin altında yatan nedenin, Razvan'ın şu anda PAOK'a odaklanmak istemesi olduğu belirtildi.

  1. 14.3.2019
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