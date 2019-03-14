Lucescu’lar Beşiktaş’ta!
Rumen basını Mircea Lucescu ve oğlu Razvan’ın, Beşiktaş’la senelik 2’şer milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşma yaptığını yazdı.
Rumen basını, Mircea Lucescu ve oğlu Razvan'ın gelecek sezondan itibaren siyah-beyazlılarda göreve başlayacağını duyurdu. Romanya'da haftalık yayınlanan Fanatik dergisinin haberine göre Lucescu'nun sportif direktör, oğlu Razvan'ın teknik direktör olarak çalışacağı ve Beşiktaş'ın iki isimle yıllık 2 milyon euro'dan ikişer yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemesinin altında yatan nedenin, Razvan'ın şu anda PAOK'a odaklanmak istemesi olduğu belirtildi.
- 14.3.2019
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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