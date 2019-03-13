Şenol Güneş'ten Başakşehir'e ziyaret
13 Mart 2019, Çarşamba
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'ten Başakşehir'e ziyaret

Şenol Güneş'ten Başakşehir'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan , Kulübü'nün ziyaret etti.

Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.

  1. 13.03.2019
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