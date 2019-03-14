Mehmet Atalay’ın adı spor salonuna verildi
Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi.
Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski milli basketbolcu Harun Erdenay ve öğrenciler katıldı.
Törende salona ismi verilen Mehmet Atalay ve Teknik Direktör Şenol Güneş kısa bir konuşma yaptı. Atalay, isminin bir spor salonuna verilmesi dolayısıyla teşekkür etti.
Mehmet Atalay Spor Salonu'nun 504.90 m2'lik zemin katında basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların yapılabilecek. Salonda soyunma odaları, duşlar, wc'ler bulunuyor. Asma kat olarak tasarlanan 88 m2'lik 1. katta ise fitness salonu ve öğretmen odası yer alıyor.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 15:54
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Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
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