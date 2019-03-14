Mehmet Atalay’ın adı spor salonuna verildi
14 Mart 2019, Perşembe
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’ın adı spor salonuna verildi

Mehmet Atalay’ın adı spor salonuna verildi

Çobançeşme Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün açılış töreni gerçekleştirildi.

Çobançeşme Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı , Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü , A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski milli basketbolcu ve öğrenciler katıldı.
Törende salona ismi verilen Mehmet Atalay ve kısa bir konuşma yaptı. Atalay, isminin bir spor salonuna verilmesi dolayısıyla teşekkür etti.


Mehmet Atalay Spor Salonu'nun 504.90 m2'lik zemin katında basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların yapılabilecek. Salonda soyunma odaları, duşlar, wc'ler bulunuyor. Asma kat olarak tasarlanan 88 m2'lik 1. katta ise fitness salonu ve öğretmen odası yer alıyor.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 15:54
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