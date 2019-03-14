Türkiye'nin grubunda yer alan Arnavutluk ve Fransa aday kadrolarını açıkladı
14 Mart 2019, Perşembe
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Türkiye'nin grubunda yer alan Arnavutluk ve aday kadrolarını açıkladı

Türkiye'nin grubunda yer alan Arnavutluk ve Fransa aday kadrolarını açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart 2019 Cuma günü İşkodra'da karşılaşacağı Arnavutluk Milli Takımı'nın Türkiye ve Andorra maçlarının aday kadrosu belli oldu. Hırvatistan'ı 4-2 yenerek 2018 'nda mutlu sona ulaşan ve A Milli Takımımız'ın grubunda yer alan 'nın da aday kadrosu açıklandı.

Arnavutluk Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 22.45'te Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Arnavutluk Teknik Direktörü Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda ise şöyle:

Kaleci
Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani Tirana), Thomas Strakosha (Lazio)

Defans
Arlind Ajeti (Grashoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Egzon Binaku (Malmö), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)

Orta Saha
Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Pescara), Kristi Qose (Ruomberok), Taulant Xhaka (Basel), Kristal Abazaj (Osijek), Eros Grezda (Rangers)

Forvet
Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiva)

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan 'nın da Moldova ve İzlanda maçları kadrosu belli oldu.

İşte Fransa'nın aday kadro:

KALECİLER: Areola, Lloris, Mandanda

DEFANS: Digne, Kimpembe, Kurzawa, Pavard, Sidibe, Umtiti, Varane, Zouma

ORTA SAHA: Kante, Matuidi, Ndombele, Pogba, Sissoko

FORVET: Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappe, Thauvin

ŞENOL GÜNEŞ 5 BİN 512 GÜN SONRA...

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran A 'ı, Beşiktaş Teknik Direktörü 'e emanet etmişti. Güneş ile Haziran 2019 yılından geçerli olmak üzere 4 yıllığına anlaşma yaptığını duyuran , tecrübeli hocayı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynanacak maçlar için de göreve çağırdı. Kariyerinde daha önce 2000-2004 yılları arasında Milli Takımı çalıştıran Güneş, 2000 yılında Güney Kore - Japonya ev sahipliğinde düzenlenen 2002 'nda, ay-yıldızlı takımla dünya üçüncüsü olmuştu. Milli Takım kariyerinde en son kulübede 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka ile oynanan dostluk maçında oturan Şenol Güneş, 22 Mart'ta göreve başlayacağı Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 17:39
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