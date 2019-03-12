Japonya'da gündem Kagawa

Kagawa, ülkesi Japonya'da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor. Beşiktaş'taki performansı sonrası sosyal medyada, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma çağırılması için yoğun istek var.



HER VURDUĞU GOL OLUYOR

Kagawa'nın Süper Lig kariyerinde kaleyi bulan 3 isabetli şutu da gol oldu. Bu sezon ligde en az 3 golü olan oyuncular arasında en sık gol atan isim Japon oyuncu her 48 dakikada bir gol attı. Önceki akşam 12 kez topla buluşan Kagawa, 1 de kilit pas verdi. 1 faul alıp 7 pasında yüzde 85.7 isabet sağladı.