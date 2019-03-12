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12 Haziran 2019, Çarşamba
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'da gündem

Japonya'da gündem Kagawa

, ülkesi 'da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor.

, ülkesi 'da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor. 'taki performansı sonrası sosyal medyada, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma çağırılması için yoğun istek var.

HER VURDUĞU GOL OLUYOR
Kagawa'nın kariyerinde kaleyi bulan 3 isabetli şutu da gol oldu. Bu sezon ligde en az 3 golü olan oyuncular arasında en sık gol atan isim Japon oyuncu her 48 dakikada bir gol attı. Önceki akşam 12 kez topla buluşan Kagawa, 1 de kilit pas verdi. 1 faul alıp 7 pasında yüzde 85.7 isabet sağladı.

  1. 12.3.2019
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