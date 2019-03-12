Kagawa, ülkesi Japonya'da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor.
Kagawa, ülkesi Japonya'da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor. Beşiktaş'taki performansı sonrası sosyal medyada, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma çağırılması için yoğun istek var.
HER VURDUĞU GOL OLUYOR
Kagawa'nın Süper Lig kariyerinde kaleyi bulan 3 isabetli şutu da gol oldu. Bu sezon ligde en az 3 golü olan oyuncular arasında en sık gol atan isim Japon oyuncu her 48 dakikada bir gol attı. Önceki akşam 12 kez topla buluşan Kagawa, 1 de kilit pas verdi. 1 faul alıp 7 pasında yüzde 85.7 isabet sağladı.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Japonya'da gündem Kagawa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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