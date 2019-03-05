Geri dönemiyor

Beşiktaş'ta sıkıntılı günler yaşanıyor. Geçen sezondan bu sezona taşınan saha içi sorunların ilk 24 haftada da devam etmesi ve artması, lider Başakşehir'in 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ın şampiyonluktan uzaklaşmasındaki en büyük sebeplerden. 4'üncü bitirilen geçen sezonun en büyük hastalıklarından biri olan skoru korumada yaşanan zorluklar ve geriye düşülen maçların çevrilme oranının düşük kalması bu sezonda da aşılamayan sorunların başında geldi. Beşiktaş'ın skoru koruma ve geri dönüş sıkıntısı, 24 maçta sadece 11 galibiyet almasından da net bir şekilde görünüyor. Galibiyet oranında %50'nin bile altına düşen siyah-beyazlılar bu 11 galibiyetin 9 tanesini net bir şekilde elde ederken, 1 tanesinde (İkinci hafta Erzurumspor'a karşı 0-1'den 3-1'e) geri dönüş yaptı. Diğer galibiyeti ise öne geçip maç içinde 1-1'e gelen maçta 2-1'li galibiyetle Yeni Malatyaspor'a karşı aldı. Oysaki ,Beşiktaş Şenol Güneş'in görev yaptığı son üç sezonda %50 galibiyet oranının altına düşmemişti.

29 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar bu sezon öne geçtiği 6 maçın 5'inde berabere kalıp 1'inde yenilerek 13 puan kaybederken, geriye düştüğü maçlarda da 16 puan kaybetti.