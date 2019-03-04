Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması
04 Mart 2019, Pazartesi
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'ten açıklaması

Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması

ile yollarını ayıran , "BB Erzurumspor ile medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. 'tan bana gelen bir teklif yok" dedi.

ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın ardından DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mehmet Özdilek, "Herhangi bir sorun yaşamadan, medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. İki taraf için de hayırlısı olan buydu" dedi.

'in milli takıma gidecek olmasından dolayı 'ın teknik direktör arayışlarına başlaması ve siyah beyazlı kulüple adının geçmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Mehmet Özdilek, "Şu an öyle bir şey yok. Bana Beşiktaş'tan gelen herhangi bir teklif yok. Ben dinlenme sürecine geçiyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilinmez" ifadelerini kullandı.


GALATASARAY MAÇINDA GELDİ, GALATASARAY MAÇIYLA GİTTİ

ile ligin 7'nci haftasında oynanan maçı öncesinde anlaşan ve bu maçı tribünden takip eden Mehmet Özdilek, Erzurum ekibindeki görevine Aytemiz Alanyaspor maçıyla başladı. Görev yaptığı süre boyunca BB Erzurumspor ile ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden deneyimli çalıştırıcı, dün Galatasaray ile oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan müsabakanın ardından yönetimle yaptığı görüşme sonrası karşılıklı anlaşmayla görevini sonlandırdı.

  1. 04.03.2019
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