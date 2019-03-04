Beşiktaşlı Vida'ya milli davet
04 Mart 2019, Pazartesi
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Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

Beşiktaşlı Vida'ya milli davet

forması giyen Hırvat futbolcu , ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası () elemelerinde ve ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.


Hırvatistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Elemeleri E Grubu'nda sahasında ve deplasmanda ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Vida'nın da yer aldığı Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (), Dominik Livakovic (), Simon Sluga (Rijeka)

Defans: (), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Marin Leovac (Dinamo Zagreb), Duje Caleta-Car (Marsilya), Antonio Milic (Anderlecht)

Orta saha: (), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (İnter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (İnter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (), Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg).

Hırvatistan, 21 Mart'ta Azerbaycan ile sahasında karşılaştıktan sonra 24 Mart'ta Macaristan'a konuk olacak.

  1. 04.03.2019
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