Şenol Güneş: "Savaşmaya devam"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 biten Kayserispor karşılaşmasının ardından önemli ifadeler kullandı. Sözlerine 90 dakikayı değerlendirerek başlayan tecrübeli hoca, "Yediğimiz ilk gole kadar kontrollü oynayan, takım savunmasını daha iyi yapan ve hücumda etkili olan bizdik. Az atan ama az yiyen bir takıma karşı mücadele ettik. Yediğimiz beraberlik golünün ardından Kayserispor daha kontrollü oynadı. Özellikle geriye düştükten sonra biraz dağıldık. Rakibin istekli ve karşılaşmaya iyi konstanre olması oyunu kendi lehine çevirmesini sağladı. Bu sene hatalardan dolayı çok gol yedik. Bugün de (dün) buna benzer bir durum yaşandı" ifadelerini kullandı. Kartal'ın deneyimli çalıştırıcısı sözlerine şöyle devam etti: "Kayseri'de 2 puan kaybettik, üzgünüz. Kazanmak için geldik, kazanmak için öne de geçtik ama olmadı. Ligin ikinci yarısında kazanabileceğimiz 3 maçta 6 puan bıraktık. Tabii ki bunlar zirve yarışında bizim için önemli kayıplar oldu. Sıralamada önümüzde Galatasaray ve Başakşehir var. Biz yukarıyı kovalacağız. Kendi durumumuzu 3. olarak görmek istemiyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş, bu yarışta sonuna kadar gidecek."



'NEYE ÜZÜLECEĞİMİZE ŞAŞIRDIK'

Kayseri Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 90 dakika sonunda üzgündü. İyi bir takıma karşı galibiyeti kaçırdıklarını belirten Karaman, "Son dakikada yediğimiz beraberlik golü var. 2 puanı kaybettiğimize mi, Mensah'ın sakatlanmasına mı, annesi hastalanan Chery'nin gitmesine mi üzülelim? İkinci yediğimiz golde hatalı biziz. 2 kişilik baraj yapmamız lazımdı. Skoru 3-1'e getirecek pozisyonları da yakaladık. Ancak bunları değerlendiremedik" açıklamasında bulundu.