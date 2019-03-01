Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

Bilindiği üzere Şenol Güneş'in önümüzdeki yaz sezonundan itibaren 4 yıl Milli takımın başında yer alacak.