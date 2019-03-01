Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e tebrik
01 Mart 2019, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan 'e tebrik

Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e tebrik

Başkan Erdoğan'dan 'e tebrik , Şenol Güneş'i tebrik ederek başarı diledi.

Başkan , 'i tebrik ederek başarı diledi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada; Erdoğan'ın A Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefon ile arayarak tebrik ettiği ve telefon görüşmesinde Şenol Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini ilettiği bildirildi.
Bilindiği üzere Şenol Güneş'in önümüzdeki yaz sezonundan itibaren 4 yıl Milli takımın başında yer alacak.

  1. 01.03.2019
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