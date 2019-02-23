Baskan Fikret Orman takipte

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, zorlu derbi öncesinde soluğu Ümraniye'de aldı. Dün sabah 11.00'de yapılan ve taktik ağırlıklı geçen idmanı izleyen Başkan Orman'a, yöneticiler Ahmet Kavalcı ile Hüseyin Mican da eşlik etti. Orman ve yöneticilerin keyifli görüntüleri dikkat çekerken, futbolcuların da saha içerisindeki hırslı ve istekli performanslarının bu görüntüde etkili olduğu ifade edildi.



KRİTİK DİVAN BUGÜN

10.30'da Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, bugün yapılacak. Siyah beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda özellikle Beşiktaş'ın borç durumu ile alakalı raporların konuşulması bekleniyor.