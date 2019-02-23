Baskan Fikret Orman takipte
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, zorlu derbi öncesinde soluğu Ümraniye'de aldı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, zorlu derbi öncesinde soluğu Ümraniye'de aldı. Dün sabah 11.00'de yapılan ve taktik ağırlıklı geçen idmanı izleyen Başkan Orman'a, yöneticiler Ahmet Kavalcı ile Hüseyin Mican da eşlik etti. Orman ve yöneticilerin keyifli görüntüleri dikkat çekerken, futbolcuların da saha içerisindeki hırslı ve istekli performanslarının bu görüntüde etkili olduğu ifade edildi.
KRİTİK DİVAN BUGÜN
10.30'da Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, bugün yapılacak. Siyah beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda özellikle Beşiktaş'ın borç durumu ile alakalı raporların konuşulması bekleniyor.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Baskan Fikret Orman takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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