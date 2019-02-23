Baskan Fikret Orman takipte – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Baskan takipte

Baskan Fikret Orman takipte

 Başkanı , zorlu derbi öncesinde soluğu Ümraniye'de aldı.

Başkanı , zorlu derbi öncesinde soluğu Ümraniye'de aldı. Dün sabah 11.00'de yapılan ve taktik ağırlıklı geçen idmanı izleyen Başkan Orman'a, yöneticiler ile Hüseyin Mican da eşlik etti. Orman ve yöneticilerin keyifli görüntüleri dikkat çekerken, futbolcuların da saha içerisindeki hırslı ve istekli performanslarının bu görüntüde etkili olduğu ifade edildi.

KRİTİK DİVAN BUGÜN
10.30'da Beşiktaş Kulübü 'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı, bugün yapılacak. Siyah beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'taki toplantı salonunda saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda özellikle Beşiktaş'ın borç durumu ile alakalı raporların konuşulması bekleniyor.

  1. 23.2.2019
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