Quaresma derbide 11'de!
21 Şubat 2019, Perşembe
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derbide 11'de!

Quaresma derbide 11'de!

Ljajic’in kart cezası nedeniyle pazartesi günü ilk 11’de oynayacak.

'ın tecrübeli ismi , derbisiyle birlikte yeniden ilk 11'deki yerini alacak. maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan , geçen hafta oynanan maçının ikinci yarısında şans bulmuştu. Aynı maçta Adem Ljajic'in gol sevinci sonrası sarı kart görmesinin ardından derbide cezalı duruma düşmesi, Quaresma'ya yeniden ilk 11 yolunu açtı. Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen ancak buna rağmen tek bir idman bile kaçırmayan Q7, pazartesi akşamı Vodafone Park'ta başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alacak ve hem hem de takımının en önemli silahlarından biri olacak.
  1. 21.2.2019
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