Güneş yakıyor! – Fotomaç – 21 Şubat 2019
21 Şubat 2019, Perşembe
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Güneş yakıyor!

Güneş yakıyor!

; Güneş dönemindeki 14 derbide ve Galatasaray’a karşı 7 galibiyet 4 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. 19 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde 14 gol gördü.

Pazartesi günü 'yi konuk edecek , Güneş yönetiminde derbi maçlardaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor. Siyahbeyazlılar, 2015-16 sezonunda göreve başlayan ve kulüpte dördüncü sezonunu geçiren Güneş yönetiminde 'deki 15. derbi maçını F.Bahçe'ye karşı yapacak. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 14 derbi mücadelesinde F.Bahçe ile G.Saray'a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Söz konusu maçlarda rakip filelere 19 gol atan Beşiktaş kalesinde 14 gol gördü.

7 MAÇIN ÜÇÜ BERABERE
Beşiktaş, teknik direktör yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde G.Saray'a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 7 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların beşini kazanmayı bildi. Beşiktaş, G.Saray derbilerinde ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.

EVİNDE GEÇİT VERMİYOR
, Güneş yönetiminde F.Bahçe'ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı. Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki üç F.Bahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli rakibini 2015-16 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-17'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon F.Bahçe ile evindeki lig maçını ise 3-1 kazandı.

2016-17'DE KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-17 sezonundaki derbi maçlarında rakiplerine yenilmedi. Bu sezondaki G.Saray ve F.Bahçe maçlarında bir galibiyet ve üç beraberlik aldı. Söz konusu sezondaki 4 derbi maçta 6 puan elde etti. Kartal, bu sezon ilk yarıdaki derbi maçlarında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı. 6. haftada F.Bahçe'ye konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 14. haftada G.Saray'ı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
  1. 21.2.2019
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