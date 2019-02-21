Güneş yakıyor!
Beşiktaş; Güneş dönemindeki 14 derbide Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı 7 galibiyet 4 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. 19 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde 14 gol gördü.
7 MAÇIN ÜÇÜ BERABERE
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 7 derbi maçın ikisini kazandı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam döneminde G.Saray'a karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 7 maç yapan siyah-beyazlılar, bunların beşini kazanmayı bildi. Beşiktaş, G.Saray derbilerinde ayrıca birer beraberlik ve yenilgi aldı.
EVİNDE GEÇİT VERMİYOR
Kartal, Güneş yönetiminde F.Bahçe'ye karşı ligde başarılı iç saha sonuçlarına imza attı. Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki üç F.Bahçe maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-lacivertli rakibini 2015-16 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-17'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesinden ise 1-1 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon F.Bahçe ile evindeki lig maçını ise 3-1 kazandı.
2016-17'DE KAYBETMEDİ
Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-17 sezonundaki derbi maçlarında rakiplerine yenilmedi. Bu sezondaki G.Saray ve F.Bahçe maçlarında bir galibiyet ve üç beraberlik aldı. Söz konusu sezondaki 4 derbi maçta 6 puan elde etti. Kartal, bu sezon ilk yarıdaki derbi maçlarında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan aldı. 6. haftada F.Bahçe'ye konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. 14. haftada G.Saray'ı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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