Mutsuz olanlar gidecek – Fotomaç – 17 Şubat 2019
17 Şubat 2019, Pazar
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Mutsuz olanlar gidecek

Mutsuz olanlar gidecek

yönetimi, mutsuz olan oyuncularla yollarını ayırmayı hedefliyor.

Babel, Love, Tolgay ve 'nin ayrılması, Tolga ve Töre'nin kadro dışı bırakılması siyah-beyazlıların üzerindeki negatif etkiyi aldı. Şimdi geriye mutsuzlar Roco, ve Larin kaldı. devam ettiği liglere yönetim bu üç oyuncuyu daha göndererek sıkıntıdan tamamen kurtulmak istiyor.
  1. 17.2.2019
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