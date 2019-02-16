Gökhan Gönül ilk asistini yaptı – Fotomaç – 16 Şubat 2019
19 Mayıs 2019, Pazar
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ilk asistini yaptı

Gökhan Gönül ilk asistini yaptı

'ın sağ beki golde adeta ders verdi.

34 yaşındaki sağ bek kullanılan kornerde ön direğe müthiş bir depar atıp, kafasıyla topu arkaya doğru aşırdı. Demarke pozisyondaki 'a sadece dokunmak kaldı. Bu sezon ligde Akhisar ve BB Erzurumspor ağlarını sarsan ilk asistini yapmış oldu. Gol sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
  1. 16.2.2019
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