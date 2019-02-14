Malatya maçının hakemi Çakır – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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maçının hakemi Çakır

Malatya maçının hakemi Çakır

, yarın akşam deplasmanda ile karşılaşacak.

, yarın akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Yeni Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise olacak.

  1. 14.2.2019
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