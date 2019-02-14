Malatya maçının hakemi Çakır

Beşiktaş, yarın akşam deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Serkan Çınar olacak.