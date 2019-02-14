Malatya maçının hakemi Çakır
Beşiktaş, yarın akşam deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşacak.
Beşiktaş, yarın akşam deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Serkan Çınar olacak.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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