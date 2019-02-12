Hedef yeniden Uzakdoğu – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Hedef yeniden Uzakdoğu

Hedef yeniden Uzakdoğu

, Uzak Doğu'ya açılma projesinde adım adım mesafe kat ediyor.

'ın bilinirliğini artırmak isteyen Başkan , Kagawa transferiyle birlikte amacına bir adım daha yaklaştı. Kagawa transferi sonrası maçları 'da canlı olarak yayınlanan Beşiktaş'ın gündeminde, maçlarını izlemek isteyen Japon turistler için özel bir tur program var. Yeni sezon öncesinde Japonya'ya çıkarma yapmayı planlayan , burada bir hazırlık maçı organize etmek istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer konu ise Japonya kampı.
  1. 12.2.2019
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