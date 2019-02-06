Japonlar takipte
Dortmund'dan transfer edilen Japon oyuncu Shinji Kagawa'ya Japon basını da büyük ilgi gösterdi.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
Yorum
cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
Japonlar takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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