Japonlar takipte – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Japonlar takipte

Japonlar takipte

Dortmund'dan edilen Japon oyuncu 'ya Japon basını da gösterdi.

Dortmund'dan edilen Japon oyuncu 'ya Japon basını da gösterdi. 'nın birçok medya ekibinden gelen yaklaşık 10 kişilik basın mensubu, dünkü imza törenini yakından takip etti.
  1. 6.2.2019
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