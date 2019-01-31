Beşiktaş'ın yeni transferi Shinnji Kagawa kimdir? Gol krallığı detayı...

Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, 1,1 milyon euro ücret ödeyecek. Beşiktaş, 1,6 milyon euro karşılığında ise Kagawa'nın bonservisini satın alabilecek.

SHINNJI KAGAWA KİMDİR?



17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Myag Barcelona'da aldı. 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. Lig'e düştü.

KAGAWA'NIN KARİYERİ

Japonya 2. Ligi'nde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı. 2010'da Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Lig elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı.

Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu. 2012'de Manchester Unted ile anlaşmıştır. Premier League'de hat-trick yapan ilk Japon futbolcu olmuştur. 2014'de 15 milyon Euro karşılığında eski kulübüne dönmüştür. A milli takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynamıştır.