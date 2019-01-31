Beşiktaş'ın yeni transferi Shinnji Kagawa kimdir? Gol krallığı detayı...
31 Ocak 2019, Perşembe
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'ın yeni transferi ? Gol krallığı detayı...

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinnji Kagawa kimdir? Gol krallığı detayı...

Transferin döneminin son gününde yapılmasını istemeye 'i ikna eden yönetimi, Kagawa ile de anlaşma sağladı. Shnj Kagawa kmdr, kaç yaşındadır? sorusu Beşiktaş tarafarları tarafından merakla araştırılıyor. Beşiktaş'ın ara transferde Borussa Dortmund'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Japon 10 numara Kagawa, kariyerinde Cerezo Osaka, ve Borussia Dortmund gibi büyük takımların formasını giydi. İşte, 'nın kariyerine dair tüm detaylar...

Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralayan , 1,1 milyon euro ücret ödeyecek. Beşiktaş, 1,6 milyon euro karşılığında ise Kagawa'nın bonservisini satın alabilecek.

SHINNJI KAGAWA KİMDİR?

17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Myag Barcelona'da aldı. 17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. Lig'e düştü.

KAGAWA'NIN KARİYERİ

2. Ligi'nde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı. 2010'da Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta Avrupa Lig elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı.

Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu. 2012'de ile anlaşmıştır. 'de hat-trick yapan ilk Japon futbolcu olmuştur. 2014'de 15 milyon Euro karşılığında eski kulübüne dönmüştür. A milli takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynamıştır.

  1. 31.1.2019 16:00
  2. Güncelleme: 31.1.2019 16:27
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