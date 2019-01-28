Beşiktaş ile Quaresma arasında fesih görüşmeleri başladı!
Beşiktaş ile Ricardo Quaresma arasındaki fesih görüşmelerinin başladığı kaydedildi. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüpten gitmek isteyen Portekizli futbolcu ile yönetim arasındaki müzakereler başladı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüple yol ayrımına geldi. Quaresma'nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş ise Babel'in ayrılmasından sonra Quaresma'nın da gitmesini istemiyor. Ricardo Quaresma'nın adı başta Porto olmak üzere Çin ve Arap kulüpleri ile anılıyor. Uzun bir süredir ayrılmak istediği konuşulan Quaresma, ilk olarak Antalya kampının kadrosuna dahil edilmemiş ancak teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeniden kamp kadrosuna alınmıştı.
- 28.1.2019 18:25
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş ile Quaresma arasında fesih görüşmeleri başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.