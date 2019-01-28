Beşiktaş ile Quaresma arasında fesih görüşmeleri başladı!
28 Ocak 2019, Pazartesi
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ile Quaresma arasında fesih görüşmeleri başladı!

Beşiktaş ile Quaresma arasında fesih görüşmeleri başladı!

ile arasındaki fesih görüşmelerinin başladığı kaydedildi. Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüpten gitmek isteyen Portekizli futbolcu ile yönetim arasındaki müzakereler başladı.

'ın Portekizli yıldızı , kulüple yol ayrımına geldi. Quaresma'nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi. ise Babel'in ayrılmasından sonra Quaresma'nın da gitmesini istemiyor. Ricardo Quaresma'nın adı başta Porto olmak üzere ve Arap kulüpleri ile anılıyor. Uzun bir süredir ayrılmak istediği konuşulan Quaresma, ilk olarak kampının kadrosuna dahil edilmemiş ancak teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeniden kamp kadrosuna alınmıştı.

  1. 28.1.2019 18:25
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