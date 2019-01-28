Beşiktaş ile Quaresma arasında fesih görüşmeleri başladı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüple yol ayrımına geldi. Quaresma'nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş ise Babel'in ayrılmasından sonra Quaresma'nın da gitmesini istemiyor. Ricardo Quaresma'nın adı başta Porto olmak üzere Çin ve Arap kulüpleri ile anılıyor. Uzun bir süredir ayrılmak istediği konuşulan Quaresma, ilk olarak Antalya kampının kadrosuna dahil edilmemiş ancak teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeniden kamp kadrosuna alınmıştı.