Beşiktaş'ta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!

23 EYLÜL 2017 F.BAHÇE: 41'inci dakikada Valbuena'ya, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketten sonra çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Onun yaktığı ateşten sonra takım arkadaşları Oğuzhan ve Atiba'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 11 NİSAN 2016 BURSA: Maçın bittiği anda Bursaspor'dan Hosogai ile beraber kırmızı kartla cezalandırıldı. İki takım taraftarları arasında zaten gergin olan ortamı iyice gerdi.