Beşiktaş'ta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!
Quaresma, önceki akşam 2014-15 sezonundan beri Beşiktaş formasıyla resmi maçlardaki 6. kırmızı kartı gördü.
27 Ocak 2019 Pazar, 00:49:53
Güncelleme: 07:49:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
En kritik maçlarda yediği kırmızı kartlar yüzünden adeta takımın dengesini bozan Portekizli yıldız cezalara rağmen agresifliğinden kurtulamadı. İşte Quaresma'nın kart raporu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
25 OCAK 2019 ERZURUM: Beşiktaş, Erzurumspor karşısında 1-1'i yakalamış 2'nci golü atıp galibiyeti kovalıyordu. Q7 kırmızı kartla atılınca takımın tüm dengesi bozuldu.
13 ARALIK 2018 MALMÖ: Rakip takımın oyuncusu Franz Brorsson'un kaval kemiğine vurdu. Kırmızı kart gördü. Maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Beşiktaş gol atamadı. Avrupa Kupalarına veda etti.
1 MART 2018 F.BAHÇE: Josef'e tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü. 5 maç ceza aldı. Karşılaşma 2-2 bitti. O maçın rövanşı gergin geçti. Şenol Güneş tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Beşiktaş sahadan çekildi. Siyah-beyazlılar böylece bu sezon Türkiye Kupası'nda yer alamadı.
23 EYLÜL 2017 F.BAHÇE: 41'inci dakikada Valbuena'ya, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketten sonra çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Onun yaktığı ateşten sonra takım arkadaşları Oğuzhan ve Atiba'da kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 11 NİSAN 2016 BURSA: Maçın bittiği anda Bursaspor'dan Hosogai ile beraber kırmızı kartla cezalandırıldı. İki takım taraftarları arasında zaten gergin olan ortamı iyice gerdi.