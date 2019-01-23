Beşiktaş'ta transfer operasyonu
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ta operasyonu

Beşiktaş'ta transfer operasyonu

, kaleci Ertaç Özbir'i etmek için Yeni yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, bu transferde 'i takasta kullanmak istiyor ancak sarı-kırmızılı yönetim bu teklife sıcak bakmıyor. 29 yaşındaki Ertaç'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

Şener ismi rafa kalktı
yönetimi, listesinin ilk sırasında yer alan Şener Özbayraklı ismini rafa kaldırdı. Yönetici 'nın açıkladığı gibi, siyah-beyazlılar sağ bek arayışlarına ara verdi. 'in de ligin ikinci yarısını sağ bekte 'ün yanında; Atiba ve Necip'le tamamlamayı planlıyor.

Geri dönmeye sıcak bakıyor
Gremio'ya döneceği konuşlan Adriano'nun menajeri Dino Lamberti temkinli konuştu. Lamberti, "Adriano'nun 'ya geri dönüş ihtimali var. Teklif de var, ancak zamanlama konusu önemli. Adriano yeniden ülkesine dönmek istese de, Avrupa'da kalma seçeneğini de göz ardı etmiyor" açıklaması yaptı.

Töre'ye af yok
Babel'den sonra Quaresma'nın da ayrılacağının konuşulduğu ortamda yönetimden Güneş'e, "'yi affedebiliriz" mesajı gitmişti. Güneş bu teklifi, "Alt yapıdan bir genç oyuncuyu kazandırmayı tercih ederim" diye reddetti.

Stuttgart sürprizi
Kadro dışı bırakılan için Stuttgart'ın devreye girdiği ve oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. Eşinin de 'ya dönmek istemesi nedeniyle Tolgay Arslan da Stuttgart'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Durmak yasak
Cuma günü Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, dün tek idman yaptı. Güneş yönetimindeki antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma, denge, kuvvet, pas çalışmasının ardından antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünkü idman da saat 11.00'de yapılacak.

Potada rakip V. Bologna
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında bugün Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak. PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, D Grubu'nda üçüncü sırada.
  1. 23.1.2019
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