Beşiktaş'ta transfer operasyonu

Beşiktaş, kaleci Ertaç Özbir'i transfer etmek için Yeni Malatya yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Şener ismi rafa kalktı
Beşiktaş yönetimi, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Şener Özbayraklı ismini rafa kaldırdı. Yönetici Ahmet Kavalcı'nın açıkladığı gibi, siyah-beyazlılar sağ bek arayışlarına ara verdi. Şenol Güneş'in de ligin ikinci yarısını sağ bekte Gökhan Gönül'ün yanında; Atiba ve Necip'le tamamlamayı planlıyor.
Geri dönmeye sıcak bakıyor
Gremio'ya döneceği konuşlan Adriano'nun menajeri Dino Lamberti temkinli konuştu. Lamberti, "Adriano'nun Brezilya'ya geri dönüş ihtimali var. Teklif de var, ancak zamanlama konusu önemli. Adriano yeniden ülkesine dönmek istese de, Avrupa'da kalma seçeneğini de göz ardı etmiyor" açıklaması yaptı.
Töre'ye af yok
Babel'den sonra Quaresma'nın da ayrılacağının konuşulduğu ortamda yönetimden Güneş'e, "Gökhan Töre'yi affedebiliriz" mesajı gitmişti. Güneş bu teklifi, "Alt yapıdan bir genç oyuncuyu kazandırmayı tercih ederim" diye reddetti.
Stuttgart sürprizi
Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için Stuttgart'ın devreye girdiği ve oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. Eşinin de Almanya'ya dönmek istemesi nedeniyle Tolgay Arslan da Stuttgart'a transfer olmaya sıcak bakıyor.
Durmak yasak
Cuma günü Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş, dün tek idman yaptı. Güneş yönetimindeki antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma, denge, kuvvet, pas çalışmasının ardından antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünkü idman da saat 11.00'de yapılacak.
Potada rakip V. Bologna
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. haftasında bugün Segafredo Virtus Bologna'ya konuk olacak. PalaDozza Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. 11 maçta 6 galibiyet ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, D Grubu'nda üçüncü sırada.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta transfer operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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