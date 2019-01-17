Kartal Manisa’ya
Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor.
Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor. Hazırlıklarını bu sabah saat 11.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek olan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.
ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
Beşiktaş'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Taraftar tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Kartal Manisa’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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