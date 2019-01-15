Beşiktaş'ın yeni transferi Muhayer Oktay kimdir?
15 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kimdir, , nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Devre arası döneminde birçok takımla adı anılan , ara transferde piyasanın hareketli olduğu anlarda gündemde yer alan isimlerden oldu. 'den talipleri olan Muhayer, 'a transfer oldu. Futbola 'da başlayan Türk asıllı oyuncu, seçimini 'den yana kullanmıştı. Peki, İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncu hakkındaki bilgiler...

'ın yeni transferi , bir anda futbolsevelerin dikkatini çekti ve Oktay'ın kim olduğuna dair bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte , nerede oynuyor? gibi sorulara yanıt ve oyuncuya dair bazı bilgiler...

MUHAYER OKTAY KİMDİR?
Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde 'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve takımlarının altyapısında yer almıştır.

Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için iddiaları yer alıyor.

1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.

  1. 14.1.2019 12:29
  2. Güncelleme: 15.1.2019 12:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN