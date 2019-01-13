Fatih Aksoy Sivasspor’da!
13 Ocak 2019, Pazar
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Fatih Aksoy Sivasspor’da!

, prensipte anlaştığı Beşiktaşlı futbolcu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya Belek'te düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı , 'un Sivaslı olduğunu hatırlatarak, Sivaslı bir futbolcuyu kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Fatih Aksoy'un transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Otyakmaz, "Bize 1,5 yıl Fatih ile birlikte olmamızı sağladıkları için yöneticilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl dahilinde takım kadrosunu yaparken, Türk stoperin olmasının hem Türk futbolu için hem de kulübümüz adına iyi olacağı düşüncesiyle şimdiden bu hazırlığı yaptık ve Fatih Aksoy transferini gerçekleştirdik. Bu Hem Demir Grup Sivasspor hem de Fatih Aksoy için hayırlı olsun" dedi.

Fatih Aksoy ise, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah bizim için güzel bir sezon ve devamında da 1,5 yılın hepsinde güzel anılar yaşadığımız bir sezon olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Aksoy resmi sözleşmeye imza atarak, Sivasspor forması ile basın mensuplarına poz verdi.

  1. 13.1.2019 14:36
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