Fatih Aksoy Sivasspor’da!
Sivasspor, prensipte anlaştığı Beşiktaşlı futbolcu Fatih Aksoy 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalya Belek'te düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fatih Aksoy'un Sivaslı olduğunu hatırlatarak, Sivaslı bir futbolcuyu kadrolarına kattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Fatih Aksoy'un transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Otyakmaz, "Bize 1,5 yıl Fatih ile birlikte olmamızı sağladıkları için Beşiktaş yöneticilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl dahilinde takım kadrosunu yaparken, Türk stoperin olmasının hem Türk futbolu için hem de kulübümüz adına iyi olacağı düşüncesiyle şimdiden bu hazırlığı yaptık ve Fatih Aksoy transferini gerçekleştirdik. Bu transfer Hem Demir Grup Sivasspor hem de Fatih Aksoy için hayırlı olsun" dedi.
Fatih Aksoy ise, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnşallah bizim için güzel bir sezon ve devamında da 1,5 yılın hepsinde güzel anılar yaşadığımız bir sezon olur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Fatih Aksoy resmi sözleşmeye imza atarak, Sivasspor forması ile basın mensuplarına poz verdi.
- 13.1.2019 14:36
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Fatih Aksoy Sivasspor’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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