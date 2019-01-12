Üç yıldız salonda
Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı idmanda üç yıldız Quaresma, Burak Yılmaz ve Caner Erkin, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı idmanda üç yıldız Quaresma, Burak Yılmaz ve Caner Erkin, takımdan ayrı salonda çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir gün önceki antrenmanda yer almayan Mustafa Pektemek dün takımla çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçlar büyük çekişme içinde geçerken; üçlü turnuvayı Lens, Oğuzhan ve Necip'in de yer aldığı mor takım kazandı.
- 12.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Üç yıldız salonda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.