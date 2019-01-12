Üç yıldız salonda

Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı idmanda üç yıldız Quaresma, Burak Yılmaz ve Caner Erkin, takımdan ayrı salonda çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir gün önceki antrenmanda yer almayan Mustafa Pektemek dün takımla çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçlar büyük çekişme içinde geçerken; üçlü turnuvayı Lens, Oğuzhan ve Necip'in de yer aldığı mor takım kazandı.