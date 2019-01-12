Üç yıldız salonda – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Üç yıldız salonda

Üç yıldız salonda

'ın dün sabah yaptığı idmanda üç yıldız Quaresma, ve , takımdan ayrı salonda çalıştı.

'ın dün sabah yaptığı idmanda üç yıldız Quaresma, ve , takımdan ayrı salonda çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir gün önceki antrenmanda yer almayan dün takımla çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçlar büyük çekişme içinde geçerken; üçlü turnuvayı Lens, Oğuzhan ve Necip'in de yer aldığı mor takım kazandı.

  1. 12.1.2019
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