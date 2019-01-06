Şenol Güneş takıma izin verdi
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena’da bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş, akşam yapılacak olan antrenmanı iptal ederek, oyunculara izin verdi.
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Gloria Sports Arena'da bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Şenol Güneş, akşam yapılacak olan antrenmanı iptal ederek, oyunculara izin verdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve laktat testi yapıldı.
Antrenmanda kaleciler ve genç oyuncular ayrı çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise 3 grup halinde sahada ısınma koşuları sonrası, laktat testinden geçerek antrenmanı tamamladı. Şenol Güneş, laktak testinden dolayı oyuncularının dinlenmesi için akşam antrenmanını iptal etti ve takıma izin verdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve laktat testi yapıldı.
Antrenmanda kaleciler ve genç oyuncular ayrı çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise 3 grup halinde sahada ısınma koşuları sonrası, laktat testinden geçerek antrenmanı tamamladı. Şenol Güneş, laktak testinden dolayı oyuncularının dinlenmesi için akşam antrenmanını iptal etti ve takıma izin verdi.
- 6.1.2019 17:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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