Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin...
06 Ocak 2019, Pazar
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transferi resmen açıkladı! ...

Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin...

, devre arası çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu ’i kadrosuna kattı.

Stoper arayışlarını sürdüren , bu kapsamda aradığı ismi PSV Eindhoven'da bulmuştu. Siyah beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği Fransız stoper 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma katıldığı belirtilirken, " takımımız, devre arası çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

  1. 6.1.2019 16:25
  2. Güncelleme: 6.1.2019 16:40
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