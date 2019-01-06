Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin...

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda aradığı ismi PSV Eindhoven'da bulmuştu. Siyah beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma katıldığı belirtilirken, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.