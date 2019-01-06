Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin...
Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda aradığı ismi PSV Eindhoven'da bulmuştu. Siyah beyazlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takıma katıldığı belirtilirken, "Futbol takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; detaylı kan tetkikleri yapılan Mirin; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak-burun- boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 6.1.2019 16:25
- Güncelleme: 6.1.2019 16:40
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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