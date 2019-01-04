Pellegrini’den Medel itirafı

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, Brighton maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, kendisine yöneltilen Gary Medel transferi için, "Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor" yorumunu yaptı. West Ham taraftarları, bir süre önce yapılan "West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?" anketinde yüzde 69 'evet' cevabı verirken, taraftarların sadece yüzde 31'i bu transferi istememişti.