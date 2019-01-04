Pellegrini’den Medel itirafı
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, Brighton maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'i transfer etmek istediği iddia edilen West Ham'da teknik direktör Manuel Pellegrini, Brighton maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, kendisine yöneltilen Gary Medel transferi için, "Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor" yorumunu yaptı. West Ham taraftarları, bir süre önce yapılan "West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?" anketinde yüzde 69 'evet' cevabı verirken, taraftarların sadece yüzde 31'i bu transferi istememişti.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
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