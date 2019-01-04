Pellegrini’den Medel itirafı – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Pellegrini’den Medel itirafı

Pellegrini’den Medel itirafı

'ın Şilili yıldızı 'i etmek istediği iddia edilen West Ham'da , Brighton maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ın Şilili yıldızı 'i etmek istediği iddia edilen West Ham'da , Brighton maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, kendisine yöneltilen Gary Medel transferi için, "Medel gibi birçok oyuncunun ismi West Ham ile geçiyor" yorumunu yaptı. West Ham taraftarları, bir süre önce yapılan "West Ham, Gary Medel'i transfer etmeli mi?" anketinde yüzde 69 'evet' cevabı verirken, taraftarların sadece yüzde 31'i bu transferi istememişti.

  1. 4.1.2019
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