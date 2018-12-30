Beşiktaş'ta o isim yolcu
Başkan Orman’ın, “1 ya da 2 stoper alacağız” açıklamasının ardından, Enzo Roco’nun teklif gelmesi durumunda gitmesine izin verilecek.
Başkan Fikret Orman'ın iki stoper alınacağının açıklanması Roco'nun düşü nülmediğini kanıtladı. Sezon başında kulübü bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Şilili oyuncunun, Başkan Orman'ın açıklamalarından sonra umudunu kaybettiği ve ülkesinde takım aramaya başladığı bildirildi. Roco'nun kendisini isteyen bir ekip bulması durumunda yönetim ayrılmasına sorun çıkarmayacak.
MEDEL'İ BIRAKMAYIN
Bu arada Gary Medel'in ülkesi Şili'de; İngiltere'de oynamak istediğini dile getirdiği iddialarının ardından teknik direktör Güneş yönetimi uyardı. Yönetim bu bölgeyi Dorukhan, Atiba ve Necip'le kapatabileceklerini söylese de, Şenol Güneş'in Şilili oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istediği, ayrılması durumunda ise o bölgeye mutlaka bir takviye istediği öğrenildi.
ISAK'A ASPER DESTEĞİ
Beşiktaş'ın Alexander Isak için eski kalecisi Asper'den yardım istediği ortaya çıktı. Asper'in Isakla konuştuğu ve Türkiye'ye gitmesinin kariyeri açısının en iyi tercih olacağını söylediği bildirildi.
KAMPTA 3 MAÇ VAR
Antalya'da 3 hazırlık maçı oynanacak. Kartal; 8 Ocak'ta Hollanda 2. Lig takımı Helmond, 11 Ocak'ta Bundesliga 2. Lig ekibi Fürth ve 14 Ocak'ta Hırvat ekibi D.Zagreb ile karşılaşacak.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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