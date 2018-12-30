Başkan Fikret Orman'ın iki stoper alınacağının açıklanması Roco'nun düşü nülmediğini kanıtladı. Sezon başında kulübü bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen Şilili oyuncunun, Başkan Orman'ın açıklamalarından sonra umudunu kaybettiği ve ülkesinde takım aramaya başladığı bildirildi. Roco'nun kendisini isteyen bir ekip bulması durumunda yönetim ayrılmasına sorun çıkarmayacak.



MEDEL'İ BIRAKMAYIN



Bu arada Gary Medel'in ülkesi Şili'de; İngiltere'de oynamak istediğini dile getirdiği iddialarının ardından teknik direktör Güneş yönetimi uyardı. Yönetim bu bölgeyi Dorukhan, Atiba ve Necip'le kapatabileceklerini söylese de, Şenol Güneş'in Şilili oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istediği, ayrılması durumunda ise o bölgeye mutlaka bir takviye istediği öğrenildi.



ISAK'A ASPER DESTEĞİ



Beşiktaş'ın Alexander Isak için eski kalecisi Asper'den yardım istediği ortaya çıktı. Asper'in Isakla konuştuğu ve Türkiye'ye gitmesinin kariyeri açısının en iyi tercih olacağını söylediği bildirildi.



KAMPTA 3 MAÇ VAR



Antalya'da 3 hazırlık maçı oynanacak. Kartal; 8 Ocak'ta Hollanda 2. Lig takımı Helmond, 11 Ocak'ta Bundesliga 2. Lig ekibi Fürth ve 14 Ocak'ta Hırvat ekibi D.Zagreb ile karşılaşacak.