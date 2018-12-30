Beşiktaş'ta o isim yolcu
30 Aralık 2018, Pazar
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'ta o isim yolcu

Beşiktaş'ta o isim yolcu

Başkan Orman’ın, “1 ya da 2 stoper alacağız” açıklamasının ardından, Enzo Roco’nun teklif gelmesi durumunda gitmesine izin verilecek.

Başkan 'ın iki stoper alınacağının açıklanması Roco'nun düşü nülmediğini kanıtladı. Sezon başında kulübü bedelsiz olarak 'a gelen Şilili oyuncunun, Başkan Orman'ın açıklamalarından sonra umudunu kaybettiği ve ülkesinde takım aramaya başladığı bildirildi. Roco'nun kendisini isteyen bir ekip bulması durumunda yönetim ayrılmasına sorun çıkarmayacak.

MEDEL'İ BIRAKMAYIN

Bu arada Gary 'in ülkesi Şili'de; İngiltere'de oynamak istediğini dile getirdiği iddialarının ardından teknik direktör Güneş yönetimi uyardı. Yönetim bu bölgeyi Dorukhan, Atiba ve Necip'le kapatabileceklerini söylese de, 'in Şilili oyuncunun kesinlikle takımda kalmasını istediği, ayrılması durumunda ise o bölgeye mutlaka bir takviye istediği öğrenildi.

ISAK'A ASPER DESTEĞİ

Beşiktaş'ın Alexander Isak için eski kalecisi Asper'den yardım istediği ortaya çıktı. Asper'in Isakla konuştuğu ve 'ye gitmesinin kariyeri açısının en iyi tercih olacağını söylediği bildirildi.

KAMPTA 3 MAÇ VAR

Antalya'da 3 hazırlık maçı oynanacak. Kartal; 8 Ocak'ta Hollanda 2. Lig takımı Helmond, 11 Ocak'ta Bundesliga 2. Lig ekibi Fürth ve 14 Ocak'ta Hırvat ekibi D.Zagreb ile karşılaşacak.

  1. 30.12.2018
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