İlhan Mansız’dan taraftara cevap! – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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’dan taraftara cevap!

<a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a>’dan taraftara cevap!

'in yardımcılarından , üzerinden kendisini eleştiren bir taraftara yanıt verdi.

'in yardımcılarından , üzerinden kendisini eleştiren bir taraftara yanıt verdi. Mansız'a bir taraftar, "Yardımcı antrenörsün, takımla ilgili paylaşım neredeyse yok! Bence dön golfe, buz patenine, modelliğe falan. Nouma'dan örnek al biraz" yorumuyla tepki gösterdi. Mansız'ın bu yoruma yanıtı ise "Teknik direktörlük ve antrenörlük instagram üzerinden yapıldığında yüklerim, merak etme" şeklinde oldu.

  1. 18.12.2018
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