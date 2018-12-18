Şenol Güneş'in yardımcılarından İlhan Mansız, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren bir taraftara yanıt verdi. Mansız'a bir taraftar, "Yardımcı antrenörsün, takımla ilgili paylaşım neredeyse yok! Bence dön golfe, buz patenine, modelliğe falan. Nouma'dan örnek al biraz" yorumuyla tepki gösterdi. Mansız'ın bu yoruma yanıtı ise "Teknik direktörlük ve antrenörlük instagram üzerinden yapıldığında yüklerim, merak etme" şeklinde oldu.