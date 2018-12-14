Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel, "Final oynama hayalini gerçekleştireceğimizi düşünüyordum" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Kendi evimizde kaybettik, bu çok üzücü. İlk yarıda 2 tane net fırsat yakaladık, değerlendiremedik. Onlar yakaladığı fırsatı değerlendirdi" ifadesini kullandı.