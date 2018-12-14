Final oynardık – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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oynardık

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'ın yıldızı , " oynama hayalini gerçekleştireceğimizi düşünüyordum" dedi.

'ın yıldızı , " oynama hayalini gerçekleştireceğimizi düşünüyordum" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Kendi evimizde kaybettik, bu çok üzücü. İlk yarıda 2 tane net fırsat yakaladık, değerlendiremedik. Onlar yakaladığı fırsatı değerlendirdi" ifadesini kullandı.

  1. 14.12.2018
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