Fikret Orman'dan yeni yıl çekimi!
14 Aralık 2018, Cuma
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'dan yeni yıl çekimi!

Fikret Orman'dan yeni yıl çekimi!

Başkanı , kızları Aslıgül ve Nazlı ile birlikte, ’nın yeni yıl için özel olarak tasarladığı kazakları giydi ve objektif karşısına geçti.

'nın Vodafone Park'taki mağazasında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında Orman ve kızları, eğlenceli anlar yaşadı. Başkan , daha sonra 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı.

  1. 14.12.2018
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