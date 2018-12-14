Fikret Orman'dan yeni yıl çekimi!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kızları Aslıgül ve Nazlı ile birlikte, Kartal Yuvası’nın yeni yıl için özel olarak tasarladığı kazakları giydi ve objektif karşısına geçti.
Kartal Yuvası'nın Vodafone Park'taki mağazasında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi sırasında Orman ve kızları, eğlenceli anlar yaşadı. Başkan Fikret Orman, daha sonra 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı.
- 14.12.2018
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