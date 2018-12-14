Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
14 Aralık 2018, Cuma
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maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

’in 16. haftasında ’u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Dün evinde Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden , lig mesaisine start verdi. 'in 16. haftasında pazar günü 'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saate yakın yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Dünkü Malmö maçında forma giyen futbolcular, antrenmanı salonda yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 14.12.2018 14:08
  2. Güncelleme: 14.12.2018 14:18
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