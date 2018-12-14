Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Dün evinde Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, lig mesaisine start verdi. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,5 saate yakın yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Dünkü Malmö maçında forma giyen futbolcular, antrenmanı salonda yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
- 14.12.2018 14:08
- Güncelleme: 14.12.2018 14:18
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Toplam 1
Yorum
MAHO Sayın Hakan KELEŞ e güveniyoruz iki maçı da alacak
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MAÇ SONUCU | Beşiktaş 0-1 Malmö | MAÇ ÖZETİ
Toplam 14
Yorum
2.UEFA ya talip Turgay hoca, Hağide atılmıştıkupa geldi ne haber,ruh olacak ruh.
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Yine Umut Meler
Toplam 2
Yorum
dobra dobra Bu kez Trabzonu lime lime doğrayacaklar. demedi demeyin..
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