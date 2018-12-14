Beşiktaşta rota Ferreyra - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta rota Ferreyra
Siyah-Beyazlılar, Benfica'nın gözden çıkardığı Facundo Ferreyra'yı devre arası kiralamak istiyor. Görüşmeler kısa sürede başlayacak.
14 Aralık 2018 Cuma, 01:37:30
Güncelleme: 07:58:15
Devre arasında mutlaka forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar gizli bir şekilde başladı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa ve Güney Amerika'da 10'un üzerinde oyuncuyu mercek altına alan Siyah-Beyazlılar'ın listenin ilk sırasına Facundo Ferreyra'yı yazdığı öğrenildi.
Arjantinli yıldız, Benfica formasını giyiyor. Benfica memnun kalmadı.
Benfica sezon başında bedelsiz olarak Shakhtar Donetsk'ten aldığı Ferreyra'nın performansından hiç memnun değil.
Bu nedenle Tangocu ile devre arasında yolları ayırmanın planını yapıyor.