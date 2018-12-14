Beşiktaşta rota Ferreyra - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'ta rota Ferreyra

Siyah-Beyazlılar, Benfica'nın gözden çıkardığı Facundo Ferreyra'yı devre arası kiralamak istiyor. Görüşmeler kısa sürede başlayacak.
14 Aralık 2018 Cuma, 01:37:30 Güncelleme: 07:58:15
Beşiktaşta rota Ferreyra

Devre arasında mutlaka forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar gizli bir şekilde başladı...

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Beşiktaşta rota Ferreyra

Avrupa ve Güney Amerika'da 10'un üzerinde oyuncuyu mercek altına alan Siyah-Beyazlılar'ın listenin ilk sırasına Facundo Ferreyra'yı yazdığı öğrenildi.

Beşiktaşta rota Ferreyra

Arjantinli yıldız, Benfica formasını giyiyor. Benfica memnun kalmadı.

Beşiktaşta rota Ferreyra

Benfica sezon başında bedelsiz olarak Shakhtar Donetsk'ten aldığı Ferreyra'nın performansından hiç memnun değil.

Beşiktaşta rota Ferreyra

Bu nedenle Tangocu ile devre arasında yolları ayırmanın planını yapıyor.

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