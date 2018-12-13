Fikret Orman pişman ama mutlu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Spor ve iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği 'Brand Sport Summit' panelinde çarpıcı ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşini severek yaptığını belirten Fikret Orman, "Başkan olduğum için pişman olduğum anlar olmuyor değil ama benim babam da eski bir Beşiktaş yöneticisi. Bütün hayatım Beşiktaş'ın içinde geçti. Bütün büyüklerimizi bire bir tanıma şansına sahip olduğum. Okul yıllığımda da yazıyor, Beşiktaş'a başkan olmak istediğim. Olayın boş tarafından değil de dolu tarafından baktığımda ise yaptığım işi seve seve yapıyorum" ifadelerini kullandı.



TARAFTARIN %88'İ MEMNUN

Yapılan yorumların algıya yönelik olduğunu belirten Orman, şöyle devam etti: "Ne yaptığınız değil, nasıl algılandığınız önemli. G.Saray maçından önce stadın çevresinde kamuoyu araştırması yaptırdım, %88'i başkan ve yönetimden memnun. Bizim toplumumuzda düello kültürü yok, pusu kültürü var. 5 ay sonra seçim var. Yapılacak şey belli, aday olursunuz, biz daha iyi yaparız dersiniz kamuoyunun önüne çıkarsınız. Nasıl gelirseniz öyle gidersiniz derler, bunlar doğru yöntemler değil."



ÖNCE EKONOMİ SONRA DA SPOR!

Ortam çok değişti, çağ değişti. Süleyman ağabeye Allah gani gani rahmet eylesin. Şu an başkan olsa ifadeleri kim bilir nerelere giderdi sosyal medyada. Kulüpler Birliği olarak bir araştırma yaptık. İnsanların ekonomiden sonra en çok ilgilendiği şey spor. Herkesin yapması gereken çok şey var sporun marka değerini arttırmak için ve bunu da yapmamız gerekiyor.



FENERBAHÇE VE GALATASARAY OLMALI

Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray olduğu sürece var. Rekabet devam ettiği sürece varız. Tek başına bir Beşiktaş'ı düşünelim, futbola olan ilgi sıfıra düşer. Sponsorluk işleri de kolay olmuyor. Normalde imza atarsınız ve anlaşma biter. Bizde ise tam zıttı! İmzayı attığımızda iletişim kurmaya başlarız. Kazan - kazan olmazsa iş angaryaya dönüyor, böyle olmaz.



CHELSEA'YLE BİZ BİRBİRİMİZİ SEVERİZ

Avrupa'daki bin insanı da Beşiktaşlı yapmamız lazım. Mesela Chelsea ile birbirimizi severiz. Bazen yöneticilerle sohbet ediyoruz, sizin ne kadar taraftarınız var diyorum. Bizim 20-25 milyon var, Beşiktaş çok büyük diyorum. Bizim 300 milyon var diyor. Ben de içimden 'Ne atıyorsunuz' diyorum. Ama haklılar, onlar taraftarları Çin'den, Uzak Doğu'dan elde ettiler.



MUHAMMED ALİ ÇOK FARKLIYDI

Çocukluğumuzda Muhammed Ali vardı. Herkes onu izlerdi. Müslüman bir adam. O boksu bıraktı, Türkler boks izlemeyi bıraktı. Maçların izlenebilmesi, ulaşılabilir olması lazım. Bu da Kulüpler Birliği, TFF, Bein Sports hep birlikte bunun için çalışmamız lazım. Böyle olursa hem oyuncu daha pahalıya satarız, hem de oyuncuları daha ucuza alabiliriz.