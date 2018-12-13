Beşiktaş 10 kişi kaldı!
13 Aralık 2018, Perşembe
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10 kişi kaldı!

Beşiktaş 10 kişi kaldı!

Avrupa Ligi'nde , Malmö ile oynadığı mücadelede 'nın kırmızı kart görmesi ile birlikte 10 kişi kaldı.

, Avrupa Ligi I Grubu'nda oynadığı Malmö mücadelesini 1-0 geride götürdüğü sırada , yaptığı top kaybı sonrasında rakibine uyguladığı sert müdahale neticesinde 65.dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, Malmö karşısında mağlubiyet harici alınacak her sonuçta tur atlayacak.

(Ayrıntılar az sonra...)

  1. 13.12.2018 22:26
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