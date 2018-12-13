Beşiktaş 10 kişi kaldı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Malmö ile oynadığı mücadelede Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart görmesi ile birlikte 10 kişi kaldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynadığı Malmö mücadelesini 1-0 geride götürdüğü sırada Ricardo Quaresma, yaptığı top kaybı sonrasında rakibine uyguladığı sert müdahale neticesinde 65.dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, Malmö karşısında mağlubiyet harici alınacak her sonuçta tur atlayacak.
(Ayrıntılar az sonra...)
- 13.12.2018 22:26
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