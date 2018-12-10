Beşiktaş - Malmö maçına İtalyan hakem
10 Aralık 2018, Pazartesi
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- maçına hakem

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/malmo?id=146ccf79-c98b-4cdf-940a-de62736e3956" class="" rel="tag">Malmö</a> maçına <a href="/index/italyan?id=8b81c095-8e8d-48b2-a533-fbbb1cef73da" class="" rel="tag">İtalyan</a> hakem

'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü 'in ekibi ile yapacağı maçı hakem Luca Bati yönetecek.

yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek.

Daniele Doveri ve Maurizio Mariani'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Giorgio Peretti olacak.

  1. 10.12.2018 14:00
  2. Güncelleme: 10.12.2018 14:05
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