Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Luca Bati yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek.
Daniele Doveri ve Maurizio Mariani'nin ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Giorgio Peretti olacak.
- 10.12.2018 14:00
- Güncelleme: 10.12.2018 14:05
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
Beşiktaş - Malmö maçına İtalyan hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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