İşte Beşiktaşın ara transferdeki ilk hedefi! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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İşte Beşiktaş'ın ara transferdeki ilk hedefi!

Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı. Yönetim, eski yıldızına Ocak'ta imza attırmak için temasları hızlandırdı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 00:25:28 Güncelleme: 07:56:20
İşte Beşiktaşın ara transferdeki ilk hedefi!

Son 13 sezonun en kötü performansına imza atan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı.

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İşte Beşiktaşın ara transferdeki ilk hedefi!

Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların ilk olarak eski yıldızı Manuel Fernandes için düğmeye bastığı ortaya çıktı.

İşte Beşiktaşın ara transferdeki ilk hedefi!

Kulübü Lokomotif Moskova ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmayı hedefleyen Kara Kartal, uygun bir bedelle imzaları atmanın hesaplarını yapıyor.

İşte Beşiktaşın ara transferdeki ilk hedefi!

Rus ekibinin idarecileriyle sıkı bir pazarlığa giren Beşiktaş yönetimi, işi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

İşte Beşiktaşın ara transferdeki ilk hedefi!

DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in de Manuel Fernandes konusunda olumlu rapor verdiği belirtilirken, yıldız futbolcunun da tekrar Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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