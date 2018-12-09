Beşiktaş sakata geldi!
09 Aralık 2018, Pazar
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sakata geldi!

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> sakata geldi!

“Bu sezon sakat ve eksik futbolcularımızın çok olduğu maçların sayısı hayli fazla. Biri iyileşse, öbürü sakatlanıyor. Bu durum bizi zorluyor”

Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, bu sezon özellikle sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. Ankaragücü ve G.Saray galibeyetlerinin andından deplasmandaki maçında kötü oynadıklarının altını çizen Kavalcı, "Sakatların fazlalığı kesinlikle maçının mazereti değil, olamaz da zaten. Ben sadece takımın genel durumunu değerlendirme açısından değindim. Şimdi önümüzde çok önemli bir Malmö maçı var. Kazanarak gruptan çıkmak ve Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.


ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ

Kavalcı sözlerini şöyle tamamladı: Tabii bu sezon sakat ve eksik futbolcularımızın çok olduğu maçların sayısı da bir hayli fazla. , Babel, Roco, Caner sakat. Öyke ki ve Roco ilk devreyi kapattı. Belki Babel son maça yetişebilir. Adriano ve uzun süreli sakattı, daha yeni iyileştiler. Biri iyileşse öbürü sakatlanıyor. Adriano iyileşti, bu kez de sakatlandı. tam form tutmuştu, iki kere sakatlandı. Şansızlık da bizim yakamızı bırakmıyor açıkçası. Yine de bunu bahane edecek durumda değiliz. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edecek ve camia olarak mutu sona ulaşacağız.

  1. 9.12.2018
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