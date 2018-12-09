Beşiktaş sakata geldi!

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, bu sezon özellikle sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi. Ankaragücü ve G.Saray galibeyetlerinin andından deplasmandaki Alanyaspor maçında kötü oynadıklarının altını çizen Kavalcı, "Sakatların fazlalığı kesinlikle Alanyaspor maçının mazereti değil, olamaz da zaten. Ben sadece takımın genel durumunu değerlendirme açısından değindim. Şimdi önümüzde çok önemli bir Malmö maçı var. Kazanarak gruptan çıkmak ve Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ

Kavalcı sözlerini şöyle tamamladı: Tabii bu sezon sakat ve eksik futbolcularımızın çok olduğu maçların sayısı da bir hayli fazla. Pepe, Babel, Roco, Caner sakat. Öyke ki Pepe ve Roco ilk devreyi kapattı. Belki Babel son maça yetişebilir. Adriano ve Gökhan Töre uzun süreli sakattı, daha yeni iyileştiler. Biri iyileşse öbürü sakatlanıyor. Adriano iyileşti, bu kez de Caner Erkin sakatlandı. Jeremain Lens tam form tutmuştu, iki kere sakatlandı. Şansızlık da bizim yakamızı bırakmıyor açıkçası. Yine de bunu bahane edecek durumda değiliz. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edecek ve camia olarak mutu sona ulaşacağız.