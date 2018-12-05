Orkun Kökçü kapışması
07 Mart 2019, Perşembe
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Orkun Kökçü kapışması

Orkun Kökçü kapışması

Ocak ayı çalışmalarını sürdüren , Feyenoord altyapısında fırtınalar estiren Orkun Kökçü’den vazgeçmiyor.

İngiliz basınından 'in haberine göre ile adı anılan Türk asıllı Hollandalı futbolcu Orkun Kökçü, , ve Tottenham'ın listesine girdi. 3 İngiliz devinin yanı sıra Saint-Germain'in de radarında olan Orkun Kökçü için Ocak ayında transfer savaşı yaşanacağı ifade edildi.
  1. 5.12.2018
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