Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
04 Aralık 2018, Salı
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'ın yerine

<a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a>'ın yerine <a href="/index/yaya-toure?id=49cfe45a-8a66-4a5e-b6a5-71cd8ee1c8c5" class="" rel="tag">Yaya Toure</a>
Siyah-beyazlılarda ara dönemi çalışmaları sürüyor. yönetiminin, kadro dışı bırakılan 'ın yerine 'ta mutlu günler geçirmeyen 'yi etmek istiyor. teknik direktörü Pedro Martins, 'nin takımdan gönderilmesini istedi. Yaya Toure'nin sözleşmesi 2019'un haziran ayında bitiyor ve bu transfer bonservis bedeli ödenmeksizin gerçekleşebilir. Yıldız oyuncuyu 'ın yanı sıra, West Ham United ve Milan da takip ediyor.
  1. 4.12.2018
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