Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344. randevu – Fotomaç – 01 Aralık 2018
01 Aralık 2018, Cumartesi
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- rekabetinde 344. randevu

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344. randevu

'in 14. haftasında yarın karşı karşıya gelecek ile , tarihlerinde 344. kez karşılaşacak.

'in 14. haftasında yarın karşı karşıya gelecek ile , tarihlerinde 344. kez karşılaşacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 343 maçın 121'ini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI
Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde yapılan 120 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 127 gol attı.

Ligde geçen sezonki maçları ev sahibi ekipler kazandı. Beşiktaş, 'ta 3-0, Galatasaray da Stadı'nda 2-0 galip geldi.

SON 28 LİG MAÇINDA 6 KIRMIZI KART
Rekabetteki son 28 lig maçında hakemler 6 kez kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 28 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, ve ile Galatasaraylı 'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 142 çıkardı. Beşiktaş'tan 73, Galatasaray'dan ise 69 futbolcu sarı kart gördü.

PENALTILAR DAMGA VURUYOR
Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 31 maçta hakemler toplam 13 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı.

SON 10 MAÇ
Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-GS)
22.02.2014 Türk Telekom Lig 0-1
04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 0-2
24.05.2015 Türk Telekom Lig 0-2
14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2-1
08.05.2016 Türk Telekom Lig 1-0
13.08.2016 Konya Büyükşehir Belediye TFF Süper Kupa 1-1 (Pen. 0-3)
24.09.2016 Vodafone Park Lig 2-2
27.02.2017 Türk Telekom Lig 1-0
02.12.2017 Vodafone Park Lig 3-0
29.04.2018 Türk Telekom Lig 0-2
  1. 1.12.2018 11:55
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