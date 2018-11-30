Beşiktaşlı Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
Beşiktaş'ın yıldızı futbolcusu Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Sarpsborg karşısında muhteşem bir oyun sergileyen ve takımına galibiyeti getiren isim olan Jeremain Lens, mücadeleyi 2 gol, bir asistlik performansla tamamladı.
Hollandalı yıldız, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, Chelsea'den Olivier Giroud ve Sporting'den Bruno Fernandes ile birlikte haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.
Oylama, UEFA'nın resmi internet sitesinde başladı.
- 30.11.2018 10:12
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Toplam 1
Yorum
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Şenol Güneş: Yediğimiz goller yenecek goller değildi!
Toplam 2
Yorum
Gslı Atılan her gol beceridir..Sonuç olarak kaleye yakın olman lazım o pozisyonu koklamak lazım o bölgede bulunmak lazım.Defansa bak hoca sen..
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Ortak bildiri isyanı!
Toplam 2
Yorum
helal olsun helal olsun karakterli başkan
Beşiktaşlı Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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