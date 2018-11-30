UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Sarpsborg karşısında muhteşem bir oyun sergileyen ve takımına galibiyeti getiren isim olan Jeremain Lens, mücadeleyi 2 gol, bir asistlik performansla tamamladı.

Hollandalı yıldız, Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, Chelsea'den Olivier Giroud ve Sporting'den Bruno Fernandes ile birlikte haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Oylama, UEFA'nın resmi internet sitesinde başladı.



