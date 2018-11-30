Beşiktaşlı Jeremain Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
30 Kasım 2018, Cuma
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Beşiktaşlı , 'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi

Beşiktaşlı <a href="/index/jeremain-lens?id=fce803ca-354f-452c-a3bb-c7f337ec468f" class="" rel="tag">Jeremain Lens</a>, <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi

Beşiktaş'ın yıldızı futbolcusu , 'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi.

5. maçında Sarpsborg karşısında muhteşem bir oyun sergileyen ve takımına galibiyeti getiren isim olan , mücadeleyi 2 gol, bir asistlik performansla tamamladı.

Hollandalı yıldız, Milan'dan , Chelsea'den ve Sporting'den Bruno Fernandes ile birlikte haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.

Oylama, 'nın resmi internet sitesinde başladı.

  1. 30.11.2018 10:12
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