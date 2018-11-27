Jeremain Lens'in doğum günü kutlandı
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    27 Kasım 2018, Salı
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    'in kutlandı

    Jeremain Lens'in doğum günü kutlandı

    'ta bugün yapılacak olan antrenman öncesinde Hollandalı futbolcu 'in kutlandı. Lens, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

    'ta bugün yapılacak olan antrenman öncesinde için pastası kesildi. Ümraniye 'nde yapılan doğum günü kutlamasında 31 yaşına giren Lens, takım arkadaşlarının kutlamalarını kabul etti. Lens'in sarıya boyattığı saçları dikkat çekti.
    1. 26.11.2018 17:46
    2. Güncelleme: 27.11.2018 09:46
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