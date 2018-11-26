UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg deplasmanına konuk olacak. Peki, Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Beşiktaş ile Sarpsborg karşı karşıya gelecek. Norveç deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş grubunda son sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş'ın maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
SARPSBORG - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'a konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
MÜCADELEYİ HARALD LECHNER YÖNETECEK
Sarpsborg - Beşiktaş karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.
BEŞİKTAŞ GRUPTA 4 PUAN TOPLADI
Beşiktaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk 7 puanla lider durumda. Sarpsborg ile Malmö 5 puanla 2. ve 3. sırada yer alırken temsilcimiz Beşiktaş 4 puanla son sırada bulunuyor.
AVRUPA DÖNÜŞÜ GALATASARAY DERBİ
Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi dönüşü siyah beyazlı ekip Pazar günü ligde Galatasaray ile karşılaşacak.
- 26.11.2018 16:30
- Güncelleme: 26.11.2018 16:38
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Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Sarpsborg - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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