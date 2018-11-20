Beşiktaş'ta disiplinden ‘taviz’ yok!
Tolgay'ın kadro dışı kalmasının ardından yönetim işi sıkı tutma ve taviz vermeme kararını aldı.
Futbol şubesinden sorumlu Ahmet Kavalcı tesislerde takım ile birlikte mesai verirken, yönetim ve teknik heyet birlikte hareket ederek oyuncuların moralini yüksek tutmayı hedefliyor.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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