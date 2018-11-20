Beşiktaş'ta disiplinden ‘taviz’ yok!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'ta disiplinden ‘taviz’ yok!

    Beşiktaş'ta disiplinden ‘taviz’ yok!

    Tolgay'ın kadro dışı kalmasının ardından yönetim işi sıkı tutma ve taviz vermeme kararını aldı.

    Futbol şubesinden sorumlu tesislerde takım ile birlikte mesai verirken, yönetim ve teknik heyet birlikte hareket ederek oyuncuların moralini yüksek tutmayı hedefliyor.

    1. 20.11.2018
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